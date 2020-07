🎥 Les confidences du nouveau T2 du Standard

ArrivĂ© Ă Sclessin en mĂȘme temps que Philippe Montanier, MickaĂ«l DebĂšve, dĂ©jĂ adjoint du nouveau coach des Rouches Ă Lens, s'est confiĂ© au micro de Standard TV. Morceaux choisis.Â

"Mouiller le maillot"

Passé pro avec Toulouse, c'est à Lens que Mickaël Debève a connu la plus faste période de sa carrière de joueur. Un club dans lequel il s'est rapidement senti chez lui. "Lens, un peu comme le Standard, a cette particularité d’être un club où les gens pardonnent tout, à partir du moment où on mouille le maillot et où on donne tout sur le terrain."

"Ça me correspondait très bien et ça m’a suivi toute ma carrière", explique Mickaël Debève, champion de France avec les Sang et Or en 1998 et qui est ensuite passé par Le Havre, Middlesbourgh et Amiens notamment.

"Beaucoup de points communs avec Philippe Montanier"

Avant même de raccrocher définitivement les crampons, Mickaël Debiève avait entamé sa carrière d'entraîneur. 15 ans plus tard, il s'épanouit aux côtés de Philippe Montanier. "J’aime travailler avec Philippe Montanier. On s’était croisé sur les terrains, il était gardien et j’étais joueur de champ et il a été mon tuteur quand j’ai passé mon diplôme de coach professionnel. On s’est rendu compte qu’on avait beaucoup de points communs et quand il m’a demandé de le rejoindre, c’est tout naturellement que j’ai accepté."

"Une belle saison"

Et le duo français espère vivre de grands moments cette saison, à Sclessin. "Mes impressions sur la préparation sont plutôt bonnes. Le groupe est réceptif, travailleur et avec de la qualité. (...) Tout est réuni je pense pour faire une belle saison."