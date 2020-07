Frank de Boer et Atlanta United, c'est déjà fini

L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam était en MLS depuis décembre 2018 mais n'a pas réussi à convaincre.

L'aventure entre Atlanta United et Frank de Boer s'est terminée ce vendredi. En effet, le club américain a communiqué la nouvelle et annonce que les deux parties se sont séparées d'un commun accord.

De Boer était arrivé en Géorgie en décembre 2018 et avait remporté deux trophées avec le club (US Open Cup et Campeones Cup) mais n'avait pas convaincu en championnat.

La reprise de la MLS à Orlando aura scellé son sort : trois défaites en autant de matches.