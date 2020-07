MLS : L'Impact de Montréal et Thierry Henry éliminés

Dans la nuit de samedi à dimanche, le club canadien a été éliminé lors du tournoi de reprise du Championnat américain.

L'Impact de Montréal et Thierry Henry ont été éliminés en huitièmes de finale par Orlando (0-1) lors du tournoi de reprise du Championnat américain. L'unique but de la rencontre a été inscrit à l'heure de jeu par l'attaquant Tesho Akindele. Pour Henry et ses troupes, l'aventure s'arrête donc là, avec un bilan de trois défaites et une victoire.

Orlando City et Philadelphia Union (vainqueur face au New England Revolution 1-0) sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de reprise organisé par la Ligue nord-américaine (MLS) à Disney World, à Orlando (Floride).