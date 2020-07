Courtrai dévoile son nouveau maillot: "Le rouge, la couleur de la victoire"

Courtrai n'avait pas encore dévoilé son maillot pour la saison 2019-2020. Le club a trouvé le moyen de parler de cyclisme et de hockey pour le présenter.

Du côté de Courtrai, on insiste sur le rouge pour la présentation du maillot principal pour la saison 2019-2020. Les joueurs de Vanderhaeghe seront vêtus de rouge. "Le rouge est la couleur de la passion, de la victoire", peut-on voir dans la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux.

Le club a pris comme exemple une victoire de Freddy Maertens contre Eddy Merckx, ou encore la victoire de notre équipe nationale de Hockay sur gazon au championnat du monde.

Quant au maillot, il est assez simple et ressemble à s'y méprendre à celui des autres années. La différence, c'est que le short blanc a disparu: Courtrai sera "All in red".