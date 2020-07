Officiel: Charleroi enregistre l'arrivée de Lucas Ribeiro Costa

Le Sporting de Charleroi confirme l'information jeudi soir.

Annoncé depuis quelques heures à Charleroi, Lucas Ribeiro Costa a bel et bien signé son premier contrat avec les Zèbres. Il arrive en provenance de Virton et a signé un contrat pour deux saisons avec une option pour deux années supplémentaires.

Passé par Valenciennes, le milieu offensif brésilien était arrivé l'an dernier en Belgique. Et c'est en fin de saison qu'il a fait son trou chez les Gaumais: Lucas Ribeiro Costa avait participé à six des huit dernières rencontres de la saison de l'Excelsior et avait inscrit quatre buts. C'est donc un joueur prometteur qui arrive au Sporting.