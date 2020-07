Les folles statistiques de la saison de Kevin De Bruyne

Joueur le plus décisif d'Angelterre, Kevin De Bruyne a mis son nom en haut de nombreux classements en Angleterre.

Meilleur passeur et joueur le plus décisif du championnat, Kevin De Bruyne a aussi dominé d'autres classements cette saison en Premier League. Il a d'ailleurs effacé un record d'Eden Hazard en devenant le premier joueur à créer plus de 100 occasions de plein jeu sur une saison de Premier League (104, 6 de plus que le précédent record d'Eden Hazard).

C'est d'ailleurs aussi Kevin De Bruyne qui a créé le plus d'occasions tout court en Premier League cette saison (133) et c'est aussi lui qui a réussi le plus de passes dans le dernier tiers du terrain (711).

Dans les autres classements, en revanche, il se contente des accessits. Il est deuxième meilleur centreur du championnat, avec 304 centres réussis (derrière les 380 de Trent Alexander-Arnold) et il prend la 15e place finale du classement des buteurs avec ses 13 buts. Des stats qui confirment la folle saison disputée par le médian belge avec City.