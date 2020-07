Eden Hazard orphelin de deux records en Premier League

La dernière journée de championnat a coûté deux records à Eden Hazard.

Et l’un d’entre eux lui a été ‘piqué’ par Kevin De Bruyne. Non content de rejoindre Thierry Henry dans l’histoire des passeurs de Premier League, KDB a aussi établi un nouveau record, plus officieux, celui-là: il a créé 104 occasions de plein jeu cette saison, c’est six de plus que le précédent record qui appartenait à Eden Hazard.

L’autre record du Brainois qui a été effacé a, celui-là, été battu par l’atypique Adama Traore. L’ailier de Wolverhamtpon a réussi 183 dribbles cette saison en championnat, c’est mieux que le capitaine des Diables lors de la saison 2014-2015 (180).