Le retour de la Pro League: Bruges a tout pour enchaîner

Dans quelques jours, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son grand retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021. Place, ce lundi, au champion en titre: le Club de Bruges.

Le Club de Bruges est champion une année sur deux depuis le retour des lauriers sous Michel Preud'homme. Ivan Leko et Philippe Clement ont depuis réussi le même exploit, mais ce dernier peut définitivement entrer dans l'histoire de notre championnat. Non seulement il peut apporter un deuxième titre de suite pour Bruges, ce qui n'est plus arrivé depuis la saison 1977-1978 (3 titres de suite pour Bruges dans les faits), mais le coach belge peut aussi devenir le premier coach depuis Aimé Antheunis (1999-2000-2001) à être champion 3 années de suite.

Une base solide

Pour réaliser ces deux exploits, Clement peut s'appuyer sur une équipe dont l'ossature n'a pas été modifiée. Mignolet, Mechele, Vormer et Vanaken sont toujours là et ne bougeront pas. Au rayon des départs, seul Dennis pourrait quitter le Club dans les prochaines semaines.

La profondeur de banc est aussi un atout. Chaque poste est doublé et Clement a en plus des joueurs avec des profils différents afin d'avoir de la souplesse tactique. De plus, des jeunes pointent le bout de leur nez.

Des jeunes aux dents longues

Charles De Ketelaere a montré la voie, d'autres jeunes pourraient l'emprunter la saison prochaine. Celui qui a le plus marqué les observateurs durant la préparation c'est Youssouph Badji. L'attaquant sénégalais postule clairement à un poste de titulaire cette saison, ce qui règlerait le gros problème des Gazelles.

Cherche un attaquant désespérement....

Hans Vanaken a été le meilleur buteur du club la saison dernière, ce qui veut beaucoup dire. L'équipe de la Venise du Nord cherche depuis quelques années un attaquant de pointe. Michal Krmenčík est arrivé en janvier dernier mais il n'a pas encore marqué le moindre but en match officiel. Okereke doit trouver un deuxième souffle après un excellent début de saison lors du dernier exercice. Ces deux hommes ont quelques matches devant eux pour prouver qu'ils ont les qualités pour enfiler les buts, sinon les dirigeants ont jusqu'au 5 octobre pour trouver l'oiseau rare.

S'il y a bien un favori pour remporter le titre cette année, c'est le Club de Bruges. On a presque envie de dire que le plus gros adversaire de Bruges c'est lui-même. Les joueurs du Jan Breydel devront aussi gérer la Ligue des Champions et les ambitions des dirigeants qui veulent faire mieux que la saison prochaine. Mais l'équipe semble armée pour jouer sur les deux tableaux.