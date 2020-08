Officiel : Manchester City met 50 millions d'euros sur la table pour un ancien de Chelsea !

Nathan Ake (25 ans) n'accompagnera pas, sans surprise, Bournemouth en Championship. L'ancien médian de Chelsea a rejoint Manchester City pour la bagatelle de 50 millions d'euros et signe un contrat de 5 saisons à l'Etihad Stadium. Un premier gros renfort défensif pour les Citizens, qui visent également l'arrivée prochaine de Kalidou Koulibaly.

