Alexis Sanchez va quitter Manchester United pour de bon, Solskjaer confirme

Prêté à l'Inter Milan, Alexis Sanchez va rester en Serie A : l'attaquant chilien quitte définitivement Manchester United.

Le CEO de l'Inter Milan, Beppe Marotta, avait déjà confirmé mercredi dans la journée qu'Alexis Sanchez rejoindrait définitivement les Nerazzurri et qu'une annonce officielle serait bientôt faite concernant un contrat de 3 saisons : "Ce n'est pas encore officiel, mais c'est fait et nous sommes très heureux", déclarait-il à Sky Sports.

Des propos confirmés par l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, en conférence de presse après la victoire contre le LASK Linz en Europa League : "Je peux confirmer qu'il est d'accord et que nous sommes d'accord. Alexis a aimé son passage là-bas, ils sont contents de lui, donc c'est un bon transfert pour lui. Je lui souhaite le meilleur, c'est un top joueur et on veut le voir jouer son meilleur football", a déclaré le Norvégien.