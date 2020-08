Hernan Losada a des objectifs : "Il faut que le Beerschot soit respecté"

Hernan Losada a donné sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de D1A. L'Argentin de 38 ans a réalisé un rêve, mais ne compte pas s'arrêter là ...

Le Beerschot peut désormais préparer son match de D1A dans des conditions normales: les entraînements sont autorisés avec contact en province d'Anvers. "J'en suis très heureux, c'est arrivé juste à temps", se réjouit Hernan Losada. "C'est vraiment dommage de ne pas avoir pu profiter de ce titre, mais les conséquences l'obligent. Nous devons faire avec".

Losada a déjà tourné la page et pense à Ostende. "Je vais en profiter ! Tout ce qui est du football, j'en profite, encore plus en cette période. Nos objectifs pour cette saison ? Se sauver le plus vite possible. La 14e place est ce que nous visons, et tout ce qui est au-dessus est un bonus. Pourquoi pas surprendre une grosse équipe de temps en temps, et faire en sorte que tout le monde respecte le Beerschot", déclare l'entraîneur des Rats.

Trois ou quatre renforts

Abdoulie Sanyang est arrivé cette semaine, mais ce ne sera pas le dernier renfort du Beerschot. "Nous sommes prêts sur le plan défensif, mais côté offensif, il y aura encore trois ou quatre renforts", affirme Losada. "On ne fera rien de fou, les arrivées doivent être des atouts par rapport à ce que nous avons déjà".