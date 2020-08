Mata épaté par un espoir du Club de Bruges : "On l'appelle Marcelo à l'entraînement"

Clinton Mata n'était pas tout à fait au point physiquement lors de la finale de la coupe et cela se voyait. Mais le solide défenseur du Club de Bruges a déjà récupéré. Il voit aussi qu'il y a des jeunes prêts à reprendre le flambeau.

De même, Youssouph Badji, qui a fait bonne impression durant la préparation. "Badji a dû s'adapter la saison dernière, mais le Club a bien fait de le protéger. C'est un diamant brut, et il est rapide et fort. Il a tout pour devenir le futur attaquant du Club", a déclaré Mata à Het Nieuwsblad.

Et il y a encore du talent autour. "Charles De Ketelaere, en numéro dix. Et gardez un œil sur Maxim Decuyper. S'il garde sa mentalité et continue de travailler, ce sera un bon arrière gauche. Nous l'appelons Marcelo à l'entraînement. Il a le même style offensif."