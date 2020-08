Ligues des champions : L'OL sort la Juventus, Kevin De Bruyne et City éliminent le Real Madrid

La Ligue des Champions fait son grand retour ce vendredi soir avec deux matchs cruciaux entre Manchester City et le Real Madrid et la Juventus et l'Olympique Lyonnais.

Manchester City-Real Madrid 2-1 Les Skyblues ont pris la mesure du Real Madrid et se qualifient pour les quarts de finale de la C1. Déjà en mauvaise posture après la défaite 1-2 à l'aller, le club merengue ne s'est pas facilité la tâche en début de rencontre. Raphaël Varane s'est rendu coupable d'une énorme erreur dont à profiter Gabriel Jésus, qui a servi Raheem Sterling. qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (9e), 1-0. Après un excellent travail de Rodrygo sur son côté, Karim Benzema placera égalisera d'une tête à bout portant (28e), 1-1. Au retour des vestiaires, les Citizens pousseront une nouvelle fois Raphël Varane à commettre une erreur. Sur une mauvaise appréciation du ballon, le Français laissait échapper Gabriel Jesus dans son dos. Le Brésilien trompera Thibault Courtois et permettra de faire 2-1 (68e). Avec cette victoire, les troupes de Pep Guardiola se qualifient pour le Final 8 et retrouveront l’Olympique Lyonnais. Juventus-Olympique Lyonnais 2-1 Après une victoire à domicile au match aller (1-0), les Lyonnais pouvaient croire en leurs chances de qualifications face au club turinois. Les Gones obtiendront un penalty très généreux lors de leur première occasion sur un tacle de Bentancur sur Aouar. Memphis Depay le transformera sans trembler d'une panenka (12e), 0-1. Assommés, les Bianconeri ne réagiront que trente minutes. Sur un coup-franc tiré par Pjanic, l'arbitre jugeait que Depay avait touché le ballon du bras dans le mur. Cristiano Ronaldo égalisera pour la Vieille Dame (43e), 1-1. Au retour des vestiaires, la star portugaise permettra aux siens de prendre les commandes de la rencontre d'une frappe puissante (60e), 2-1. Le champion d'Italie poussera pour inscrire un troisième but synonyme de qualification mais n'y parviendra pas. C'est l'OL qui affrontera Man City en quart de finale.