Un ancien de Châtelet buteur au premier tour préliminaire de Champions League

Christy Manzinga (25 ans), ancien meneur de jeu de Châtelet, a aidé sa nouvelle équipe de Linfield (Irlande du Nord) à se hisser au second tour préliminaire de Ligue des Champions avec un but lors de la victoire (0-2) contre Tre Fiori, club de Saint-Marin. Un match qui se tenait en manche unique à Nyon, en Suisse, coronavirus oblige. Les tours suivants s'enchaîneront d'ailleurs assez vite, toujours au même endroit.

UCL RESULT



