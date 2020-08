L'Europa League entre dans sa phase décisive

Ce Lundi, l'Europa League va entrer dans sa phase décisive: les deux premiers quarts de finale sont au programme. Deux favoris sont en lice ce lundi soir.

Ils ne sont plus que 8, et il n'en restera qu'un. La formule fait plus penser à des aventuriers sur une île, mais c'est la réalité. Ce lundi soir, deux favoris seront sur les terrains allemands, pays où se déroulera la fin de la compétition.

Manchester United est le grand favori de la rencontre de ce soir face à Copenhague. Les Mancuniens sont dans une telle forme qu'on ne voit pas ce qui pourrait les empêcher de battre les Danois ce lundi. La force offensive des hommes de Solkjaer est telle qu'ils devraient s'imposer.

L'autre rencontre de ce soir est bien plus indécise. L'Inter Milan part avec une longueur d'avance, car Leverkusen n'a plus joué depuis la fin du championnat allemand. Mais ces derniers pourront bénéficier de la présence de Havertz, pourtant annoncé sur le départ mais qui sera bien au coup d'envoi.

Il y a une dizaine de jours, Antonio Conte a mis une pression terrible sur ses dirigeants, mais son équipe a répondu sur le terrain en éliminant Getafe au tour précédent grâce à un Lukaku des grands soirs. Ce sera plus compliqué ce lundi, sur un match sec tout est finalement possible.

