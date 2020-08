Luc Nilis s'en va en Turquie

Luc Nilis va en effet prendre le chemin du club de Ankaragücü, où il occupera le poste d'adjoint. Il accompagne Fuat Capa, qui devient entraîneur principal et directeur technique du club. Ce dernier a entraîné Turnhout, le Patro Maasmechelen et Geel.

Pro License coach @fuatcapa has a new job, in the Süper Lig (first division) of Turkey. Former international player Luc Nilis will join him as his assistent. First training on Wednesday. 👌 https://t.co/rBp46lkI4Y