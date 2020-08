Philippe Clement sélectionne un jeune de 18 ans, deux absents par rapport au premier match

Ce dimanche, le champion brugeois va se déplacer sur la pelouse d'Eupen pour tenter de remporter sa première victoire de la saison. Philippe Clement a communiqué sa sélection pour cette rencontre.

Philippe Clement va devoir faire sans deux titulaires qui étaient présents lors de la première rencontre de la saison contre le Sporting de Charleroi. Simon Deli est en effet officiellement absent pour le déplacement à Eupen. Le défenseur avait quitté la terrain dans le courant de la première période lors du match d'ouverture.

Emmanuel Dennis ne fera pas non plus le déplacement à Eupen. L'ailier s'est blessé cette semaine à l'entraînement et est forfait. Par contre, un nouveau nom fait son apparition dans la sélection: celui de Samuel Asoma. Le jeune milieu de terrain de 18 ans n'a pas encore joué la moindre minute pour le Club durant sa jeune carrière.

Voici la sélection complète des Brugeois: