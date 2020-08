Deux défenses à l'attaque de la finale de l'Europa League

Séville et Manchester United sont à une rencontre de la finale de l'Europa League, et c'est en grande partie grâce à leurs prestations défensives.

4e de Liga et dans le dernier carré d'Europa League, le FC Séville est invaincu depuis la reprise. Plutôt traditionnellement connus pour leur jeu offensif, les Andalous ont cette saison été réalistes et très solides défensivement. 3e meilleur défense de Liga derrière le Real et l'Atlético (seulement 34 buts encaissés en 38 matchs), les hommes de Julen Lopetegui restent sur deux matchs très costauds d'Europa League.

En huitième, le FC Séville a battu la Roma (2-0) sur des buts en première période de Reguilon et En Nesyri. Puis en quart, le club s'est défait de Wolverhampton (1-0), une nouvelle fois donc sans encaisser de but.

Comme Séville, Manchester United est allé chercher ses bons résultats de cette saison à la fois par son réalisme et sa défense. Depuis la reprise, les Red Devils n'ont encaissé que 7 buts sur leurs 11 rencontres de Premier League et d'Europa League. Après avoir dominé difficilement le LASK Linz pour son retour post-confinement en C3 (2-1 mais en ayant mis un 5-0 en 1/8e de finale aller), Man U a encore eu du mal à se défaire de Copenhague en 1/4, s'imposant finalement sur un but en prolongations (0-0 après les 90 premières minutes, score final 1-0). Entre deux excellentes défenses européennes, il pourrait y avoir une nouvelle fois moins de 3 buts lors des 90 minutes, comme lors des 5 dernières rencontres de Séville.

Sur une rencontre, ce duel sera indécis ! La cote de Manchester est de 2.50, celle de Seville de 3.10. Vu la qualité des deux défenses, on peut clairement aller chercher une cote de 2.85 pour "Under 1.5 buts".