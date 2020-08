🎥 Les supporters du Barça conspuent leurs joueurs

Le FC Barcelone est dans la tourmente. La lourde défaite 2-8 contre le Bayern a marqué les socios catalans, Setièn va prendre la porte et Lionel Messi menace de quitter son club de toujours.

Les joueurs sont revenus de Lisbonne et à leur descente du bus du club, ils ont été conspués comme jamais. Tout le monde en a pris pour son grade, même Lionel Messi.

Barcelona did not receive a warm welcome back from fans after their 8-2 mauling by Bayern Munich pic.twitter.com/g0bmFPzQQz