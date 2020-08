Anderlecht : Vers un départ de Franky Vercauteren ?

Malgré la victoire contre Saint-Trond ce dimanche (3-1), la semaine a été compliquée côté bruxellois après le partage à Malines (2-2).

Franky Vercauteren (63 ans) se pose de plus en plus de questions sur son avenir au Sporting d'Anderlecht. Il y aurait des tensions entre lui et Vincent Kompany, les deux ne partageant pas la même vision au sujet du système de jeu ainsi que concernant certains joueurs comme Trebel aligné ce dimanche, comme le rapporte Het Nieuwsblad.

L'entraîneur principal des Mauves pourrait d'ailleurs décider de s'en aller cette semaine.

Affaire à suivre...