Montanier fier de ses troupes : "Les joueurs ont eu le mérite de ne pas abandonner"

Le coach des Rouches avait prévenu d'avance que ce déplacement au Freethiel serait loin d'être évident, et la rencontre lui a donné raison.

Mené au score, le Standard de Liège est parvenu à réagir directement et à renverser la rencontre en plantant deux buts en trois minutes seulement. Assez pour l'emporter, réaliser un 6 sur 6 et être en tête du championnat. "Nous sommes satisfaits de cette victoire", confie Philippe Montanier à l'issue de la rencontre. "Waasland-Beveren dispose d'une redoutable défense et d'une bonne attaque. On se méfiait de cette équipe après sa victoire à Courtrai. Et nous avions raison car nous avons éprouvé beaucoup de difficultés à nous créer des occasions ce lundi soir", a souligné le technicien français.

Les Rouches se sont imposés au caractère. Après l'ouverture du score de Schryvers (59e), les Liégeois ont égalisé via Amallah (67e) puis pris les devants grâce à Bastien (70e). "Les joueurs ont eu le mérite de ne pas abandonner après l'ouverture du score. Ils sont parvenus à égaliser puis à prendre les commandes de la rencontre. Ce but waeslandien a été une sorte de déclencheur qui a poussé l'équipe à faire un peu plus et un peu mieux", précise l'ancien coach de Lens.

"À mes yeux, cette victoire est méritée au vu de la rencontre car nous avions la possession et le plus d'occasions. Mais cette rencontre a été compliquée", a conclu Montanier.