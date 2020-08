OFFICIEL: Claudio Bravo quitte Manchester City

Arrivé du FC Barcelone en 2016, Claudio Bravo a été relégué sur le banc lors de l'arrivée d'Ederson chez les Citizens. A 37 ans, le gardien chilien va maintenant devoir se trouver un nouveau défi puisque son contrat n'a pas été renouvellé.

Au final, il aura disputé 61 rencontres pour Manchester City . Le club a officialisé son départ avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours 🙌



