🎥 MLS: la splendide volée de Darlington Nagbe

Darlington Nagbe n'est pas un vrai buteur, mais quand il trouve le chemin des filets, il y met les formes. Auteur de 30 buts au cours des dix dernières années en MLS, le médian américain a inscrit le 31e, la nuit dernière, lors de la victoire de Colombus contre Chicago (3-0).

Un véritable bijou qui n'est pas sans rappeler le but qu'il avait inscrit il y a neuf ans et qui avait été élu goal de l'année 2011 aux Etats-Unis.

Which @darlingtonnagbe goal was better? đŸ€”



â–Ș Tonight's Strike vs. Chicago

â–Ș 2011 Goal of the Year vs. SKC pic.twitter.com/WwOX390ZIb