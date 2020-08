Annoncé sur le départ vers la Fiorentina, Thiago Silva pourrait finalement se diriger vers la Premier League.

Se dirige-t-on vers un retournement de situation dans le dossier Thiago Silva ? C'est en tout cas ce qu'annonce les médias britanniques The Athletic et The Guardian. En effet, le Brésilien pourrait se diriger vers Chelsea plutôt que la Fiorentina.

Lampard veut à tout prix renforcer son secteur défensif et la piste menant au capitaine parisien semblait la plus avantageuse : expérimenté et en fin de contrat avec le PSG. Cependant, la Fiorentina pourrait ne pas avoir dit son dernier mot.