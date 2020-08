La Ligue 1 fait son retour : le favori, les équipes à suivre, les pépites à surveiller... on vous explique tout !

Ce vendredi, la Ligue 1 reprend ses droits. L'occasion pour la rédaction de Walfoot de vous présenter les favoris, les équipes à suivre et les jeunes joueurs à surveiller en 2020/2021.

Aujourd'hui, la Ligue 1 fait son grand retour après plusieurs mois d'absence. En effet, la première journée de championnat sera lancée à 19h ce vendredi par une rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Qui remportera le titre ? Quelles équipes sont attendues ? Qui sont les jeunes joueurs à suivre ? La rédaction de Walfoot fait le tour à quelques heures du coup d'envoi de la saison 2020/2021 en France.

PSG - Lyon : une bataille pour le titre ?

Comme chaque année, le Paris Saint-Germain débutera la saison dans la peau d'un (ultra) favori. En effet, depuis le début de l'ère Qatari, le club de la capitale a considérablement creusé l'écart avec ses concurrents puisqu'il a remporté le championnat à sept reprises en neuf ans. En cas de succès cette saison, le PSG deviendrait le club le plus titré de l'histoire du football français, à égalité avec l'AS Saint-Étienne.

Néanmoins, l'Olympique Lyonnais semble lui aussi capable de s'inviter dans la course au titre. En effet, auteurs d'un parcours héroïque en Ligue des Champions, les Gones seraient bien inspirés de surfer sur leur vague de bons résultats pour venir bousculer les Rouge et Bleu. En plus de pouvoir compter sur des joueurs de qualités (Depay, Aouar, Dembélé, Guimaraes...), l'OL est dirigé par Rudi Garcia, un entraîneur qui a déjà remporté la Ligue 1 avec Lille en 2011. Reste tout de même à savoir si les dernières semaines de mercato ne viendront pas trop affaiblir le groupe, Aouar et Dembélé étant notamment annoncés sur le départ...

Le Stade Rennais et l'OGC Nice, deux clubs qui progressent

Parmi les équipes qu'il conviendra de suivre avec attention en 2020/2021, le Stade Rennais est la première équipe qui vient à l'esprit. Présenté comme un éternel loser du championnat de France depuis des années, le club breton a réalisé un exercice 2019/2020 intéressant en terminant sur le podium. Porté par un entraîneur aux idées novatrices (Julien Stéphan), un recrutement intelligent et un centre de formation qui tourne bien, les Rennais sont dans une spirale positive et ne cessent de progresser. De son côté, l'OGC Nice a enclenché un nouveau cycle depuis le rachat par Ineos l'été dernier. Alimenté par un recrutement intéressant cet été (Bambu, Gouiri, Lotomba, Kamara, Schneiderlin), ce projet est loué par plusieurs observateurs. Sa traduction sur le terrain devra être suivie avec attention.

Lorient et le RC Lens, deux promus ambitieux ?

Tous deux promus en Ligue 1 cette saison, Lorient et Lens chercheront à se maintenir dans l'élite du football français. Pour cela, les Merlus, champion de Ligue 2 en 2019/2020, pourront s'appuyer sur un centre de formation efficace. En effet, le club à la tunique orange a sorti plusieurs talents de son Académie ces dernières années, à l'image de Mattéo Guendouzi (Arsenal), Alexis Claude-Maurice (OGC Nice), Ilan Meslier (Leeds) ou encore Enzo Le Fée qui découvrira la Ligue 1 cette saison. Pour sa part, le RC Lens a misé sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Les arrivées de Seko Fofana (10M) et Ignatius Ganago (6M) prouvent que les Sang et Or sont prêts à investir pour servir leurs ambitions.

Les pépites à suivre : David, Caqueret, Cherki, Aouchiche, Camavinga

Si la Ligue 1 s'est elle-même surnommée la "Ligue des talents" ce n'est pas par hasard. En effet, le championnat français regorge de jeunes joueurs talentueux qu'il conviendra de suivre avec attention. Pour commencer, cet été, l'ancien joueur de La Gantoise, Jonathan David (20 ans) a choisi le LOSC pour poursuivre sa carrière après deux excellentes saisons en Belgique. Sa progression sous les ordres de Christophe Galtier sera suivie de près par les observateurs.

À Lyon, Maxence Caqueret (20 ans) aura l'occasion de confirmer ses récentes bonnes performances en Ligue des Champions sur les pelouses de Ligue 1. Les Gones pourraient également voir éclore Rayan Cherki (17 ans) dont le potentiel est reconnu partout en Europe et qui a laissé entrevoir de belles choses la saison dernière. Du côté du club rival, Adil Aouchiche fera également partir des joueurs à surveiller avec l'AS Saint- Étienne, lui qui a quitté le PSG pour rejoindre les Verts alors que plusieurs grands clubs européens lui faisaient les yeux doux. Enfin, auteur de performances éblouissantes en 2019/2020, Eduardo Camavinga devra confirmé tout son talent du côté de Rennes, si toutefois il est amené à rester en Bretagne.

Décevante la saison dernière, la Ligue 1 s'annonce palpitante en 2020/2021. Porté haut sur la scène européenne par le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, le football français devra confirmer son nouveau statut à travers sa principale compétition de clubs. Équipes prometteuses, projets sportifs ambitieux, jeunes joueurs talentueux... tout semble réuni pour une belle édition 2020/2021. À suivre...