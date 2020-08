🎥 Les larmes de Neymar, image forte de la finale de Ligue des Champions

Neymar et Paris se sont approchés du but, mais il va falloir encore patienter avant de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles.

Neymar avait brillé en quart, puis en demi-finale, il a été plus effacé, dimanche soir, contre le Bayern. Et Paris n'a pas réussi à faire tomber l'ogre bavarois. Une cruelle déception pour le Brésilien qui espérait remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois de sa carrière. Il n'a d'ailleurs pas pu retenir les larmes de couler à flots à l'issue de la rencontre.

Avant de retrouver ses esprits et d'adresser quelques mots à ses fans sur Twitter. "La défaite fait partie du sport. On a tout essayé, on s'est battu jusqu'au bout. Merci pour le soutien et les encouragements et félicitations au Bayern."

A heartbroken Neymar had to be consoled after the whistle 💔 pic.twitter.com/z6zFbBg9A1 — B/R Football (@brfootball) August 23, 2020