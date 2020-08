Thomas Müller: "Content d'avoir pu montrer que je n'étais pas encore bon pour la pouballe"

Thomas Müller savoure peut-être plus que quiconque à Munich ce sixième sacre en Ligue des Champions.

Car le champion du monde 2014 aura connu les ascenseurs émotionnels cette saison. Il avait d'abord été relégué au statut de joker sous les ordres de Niko Kovac, il a profité de l'arrivée d'Hansi Flick pour retrouver sa place dans le onze de base.

"Pas notre meilleur match, mais on avait Neuer"

Et prendre une part importante sur la route vers la gloire européenne du Bayern Munich. "Je suis content d'avoir pu montrer que je n'étais pas encore bon pour la poubelle", souriait, dimanche soir, celui qui a inscrit quatre buts et distillé trois assists en C1.

Même si Müller en est conscient, le Bayern n'a pas délivré sa meilleure partition pour effacer le PSG dimanche. "Ce n'était pas notre meilleur match, on a eu un peu de chance, mais on avait aussi Manuel Neuer dans les buts", insiste-t-il. Et ça suffit au bonheur bavarois et à celui de Thomas Müller, déjà présent en 2013 et qui ajoute une seconde Ligue des Champions à son palmarès.