Affaire Messi: le Barça réplique et bloque le départ de son capitaine

Lionel Messi ne va pas quitter le FC Barcelone aussi facilement.

On l'a dit un peu plus tôt dans la soirée, Lionel Messi a fait savoir au FC Barcelone qu'il comptait quitter le club et gratuitement, faisant valoir une clause dans son contrat lui permettant de quitter le club gratuitement chaque été.

Sport indique cependant que la direction catalane a confirmé qu’elle avait bien reçu un courrier du numéro 10 lui annonçant son désir de partir. Sauf que la réponse du club ne s’est pas faite attendre. Si Messi veut partir, il faudra payer la clause libératoire fixée à 700 M€. Car, si le joueur a le droit de rompre son contrat, il devait formuler sa demande à la fin du mois de mai.

Le quotidien pro Barça ajoute donc que l’équipe de Bartomeu a immédiatement mis son service juridique en action.