Le grand patron de City encense KDB: "On a énormément chance de l'avoir"

Manchester City a vécu une fin de saison douloureuse, mais Kevin De Bruyne a (un peu) sauvé les meubles.

Après le triplé de l'an dernier, Manchester City a dû se contenter d'un seul trophée, la Coupe de la Ligue, cette saison. Et les Cityzens ont surtout loupé le coche en Ligue des Champions, en se faisant surprendre par Lyon en quart de finale.

Mais la nomination de Kevin De Bruyne comme Joueur de la Saison anglaise est tombée à pic, pour atténuer la déception de cette élimination surprise. Et Khaldoon Al Mubarak est le premier à le reconnaître. "J'étais vraiment très heureux et avant tout parce que c'est mille fois mérité", insiste le Président du club dans une interview accordée au média officiel de son club.

"Il n'y a pas photo, il a été le meilleur joueur de Premier League"

Et pour l'homme d'affaires émirati, personne d'autre que le Diable Rouge ne pouvait soulever ce trophée à l'issue de cette saison 2019-2020. "A mon sens, il n'y avait pas photo. C'est peut-être un peu subjectif, mais il a été, et de loin, le meilleur joueur de Premier League cette saison. Il est devenu un leader encore plus important pour notre équipe et il représente le futur de Manchester City."

Et Khaldoon Al Mubarak de conclure en énumérant les qualités de Kevin De Bruyne. "Il a l'éthique du travail, la discipline, la qualité. Mais à côté de ça, c'est aussi un véritable leader. Il tire les autres dans son sillage et on a beaucoup de chance de l'avoir."