Le gouverneur de Catalogne fait ses adieux à Lionel Messi

Coup de tonnerre dans le microcosme du football ce mardi soir. La Pulga aurait fait avoir qu'elle voulait quitter le club blaugrana.

Le gouverneur de Catalogne a déjà dit au revoir à Lionel Messi qui n'a pas encore quitté officiellement le FC Barcelone. Quim Torra n'a pas tardé à réagir, il l'a même fait un peu trop vite par le biais d’un tweet, en saluant Messi pour tout ce qu’il a accompli avec le Barça.

"La Catalogne sera toujours ta maison. Merci beaucoup pour tout ce temps de bonheur et de bon football. Nous avons eu la chance de partager quelques années de nos vies avec le meilleur joueur du monde. Et un athlète noble. Nous ne t’oublierons jamais. Leo Messi, Creu de Saint-Jordi", a-t-il écrit. Et si Messi restait ?