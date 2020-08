L'indice d'Aguëro qui pourrait laisser penser une arrivée de Messi à Manchester City

Depuis l'annonce du départ de Messi à Barcelone, de nombreuses rumeurs évoquent un transfert vers Manchester City. Son coéquipier, Sergio Aguëro, a changé son pseudo sur Instagram, et cela déchaîne les fans de City qui voient là une arrivée de Lionel Messi.

Depuis l'annonce du départ de Messi au Barça, les fans de City se mettent à rêver d'une arrivée de la Pulga en Angleterre. Et n'importe quel signe laisserait, selon eux, présager une arrivée du joueur.

En effet, sur Instagram, Sergio Aguëro a modifié son nom sur le réseau social. Au départ, on le retrouvait sous le nom @KunAguero10. Mais désormais, on le retrouve sans le numéro 10. Pour les supporters des Skyblues, cela indiquerait donc une arrivée de Messi à City, lui qui porte le numéro 10 en sélection et avec le Barça.

Ce qui est sûr, c'est que les fans ne manquent d'imagination et d'observation !