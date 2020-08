Le Barça aidé par un avocat belge dans le dossier Lionel Messi !

Le divorce entre le FC Barcelone et Lionel Messi aura-t-il bien lieu ? C'est peut-être d'un avocat ... belge que dépendra le dénouement de cet épineux dossier.

Lionel Messi compte bien quitter le FC Barcelone et pour cela, il espère que le club catalan le laisse partir gratuitement, comme en convenait une clause qui a, d'après le Barça, expiré en juin et ne peut plus être prise en compte. Les deux parties devraient régler le dossier devant les tribunaux et comme le révèle Het Laatste Nieuws, le FC Barcelone a opté pour un avocat belge afin de défendre ses intérêts : Me Wouter Lambrecht, dont le club catalan est client depuis 2017 et sur lequel compte Josip Maria Bartomeu dans ce dossier, peut-être l'un des plus importants de l'histoire du club.

Ce n'est pas une première : Me Lambrecht avait déjà défendu les intérêts du FC Barcelone avec succès dans le dossier opposant les Catalans à Santos, le club de Neymar, dans le cadre du transfert du Brésilien au Barça. Le rôle de Wouter Lambrecht sera "crucial", affirme à Het Laatste Nieuws un proche de l'avocat belge.