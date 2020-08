Kevin Muscat : "Le penalty n'est pas surprenant"

Eupen et Saint-Trond se sont quittés dos à dos ce samedi après-midi au Kehrweg (1-1). Les Pandas voulaient enregistrer leur premier succès de la saison mais en infériorité numérique depuis la 26ème minute de jeu, ce fut compliqué d'empocher les trois points face aux Canaris.

Benat San José a estimé qu'Eupen aurait mérité de remporter la victoire ce samedi. Côté trudonnaire, on se satisfait avec ce point pris au Kehrweg. "Nous avons donné un but assez rapidement dans cette rencontre. Mais ce fut compliqué de revenir. Nous n'avons pas abandonné et avons poussé jusqu'au bout. Puis, nous avions plus de 75% de possession à un moment donné et beaucoup d'occasions. Après le carton rouge, Eupen jouait fort bas et avions même 5 attaquants sur le terrain pour marquer ce but. Nous partons d'ici avec un point", a souligné Kevin Muscat, le coach de Saint-Trond.

Pourtant en supériorité numérique, les Canaris ont éprouvé des difficultés à trouver la faille. "Nous avions beaucoup de possession mais ce fut compliqué de créer. Le penalty n'est pas une surprise tant nous poussions et étions présents dans leur rectangle. Dans ce cas-là, il y a plus de chances de faire tembler les filets. Nous aurions même pu gagner à la fin", a souligné le technicien australien.

Le STVV compte 5 points sur 12. "Nous devons être contents de ce bilan pour le moment. Nous aurions peut-être pu en avoir plus, mais nous devons continuer de travailler dur et tout ira bien", a conclu Kevin Muscat.