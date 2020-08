Eupen a des regrets : "Nous méritions de l'emporter"

Eupen voulait enregistrer sa première victoire ce samedi contre Saint-Trond lors cette 4ème journée de Jupiler Pro League. Les Pandas étaient proches d'enregistrer les trois points, mais ils devront encore patienter.

Eupen avait très bien débuté la rencontre en parvenant à ouvrir rapidement la marque via Julien Ngoy, mais le club germanophone sera ensuite réduit à 10 peu avant la demi-heure de jeu, le tournant de la rencontre. Saint-Trond parviendra à arracher le nul en fin de partie sur un penalty de Suzuki.

"Un match compliqué pour nous, mais je suis fier de mes joueurs qui ont bien travaillé. Mais cette carte rouge a tout chamboulé et nous avons dû changer de stratégie et jouer la contre-attaque. Ce n'est pas évident de jouer 65 minutes à dix", a lâché Benat San José en fin de rencontre. "Finalement, Saint-Trond a égalisé avec un penalty en toute fin de rencontre. Je pense que nous méritions la victoire", explique le technicien espagnol.

Adriano Correia et Mamadou Koné sont montés au jeu en seconde période. "Ils ont fait du bon boulot et continuent de s'adapter au système. Mamadou a fait de bonnes transitions et ne fut pas loin de marquer sur un centre de Beck. Nous sommes heureux des les avoir dans le groupe", a conclu Benat San José