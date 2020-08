Les Diables Rouges viennent à vous : participez à un concours exceptionnel pour Danemark-Belgique !

Le public belge ne pourra pas soutenir les Diables Rouges pour les premières rencontres internationales depuis la crise du coronavirus. Pour garder le lien particulier qui unit les Diables à leurs supporters, la Royal Belgian FA lance un concours exceptionnel !

La fédération belge a en effet mis en place un concours à destination des membres du fan-club officiel des Diables Rouges, 1895. Ceux-ci pourront remporter une expérience unique : la Royal Belgian FA se déplacera chez les vainqueurs avec une nouvelle télévision, des snacks et boissons, un maillot et de nombreux goodies : "Si vous ne savez pas vous rendre au stade, le stade viendra à vous !".

Lisez le communiqué ci-dessous :

"Tous les membres de notre 1895 Official Belgian Fan Club avaient tellement hâte de vivre ce Danemark-Belgique, le premier match en déplacement de notre campagne de Nations League. En raison du COVID-19, nous ne serons hélas pas en mesure d’encourager nos Diables Rouges sur place à Copenhague. Si vous ne savez pas vous rendre au stade, le stade viendra à vous ! Tous les membres de 1895 auront la possibilité de remporter une expérience unique. Nous nous déplacerons chez vous avec une toute nouvelle télévision, des snacks et des boissons, un maillot des Diables Rouges et de chouettes goodies. Le concours est exclusivement destiné aux membres de 1895".

Le lien d'inscription est par ici : https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/concours-exclusif-1895-vivez-une-experience-unique-lors-de-danemark-belgique