L'AC Milan s'offre l'un des plus grands talents du football italien

D'après les informations de Sky Italia, Sandro Tonali (20 ans), l'un des plus grands espoirs du football italien, va bel et bien rejoindre l'AC Milan cet été : le deal serait finalisé sous la forme d'un prêt avec option d'achat, et ce alors que l'Inter Milan avait un accord avec le joueur depuis le mois d'avril.

Comparé à Andrea Pirlo, Sandro Tonali compte 35 matchs de Serie A avec Brescia la saison passée et a également ouvert son compteur de sélections avec la Squadra (3 caps).

