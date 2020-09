Penalty ou pas pour Ostende ? Le département arbitral analyse les phases du week-end

Le département arbitral de l'Union Belge a analysé les phases de ce week-end, avec parmi celles-ci une phase polémique : le penalty concédé par Anderlecht.

La plupart des décisions de ce week-end ont fait peu débat : le Professional Refereeing Department est ainsi revenu sur l'expulsion de Jonathan Heris lors d'Eupen - STVV après consultation du VAR par l'arbitre, avec une conclusion claire : "Intervention correcte du VAR et décision correcte de l'arbitre". Même verdict pour l'expulsion tardive (90e+4) de Maximiliano Caufriez suite à un coup à la tête, manqué par l'arbitre mais signalé par le VAR.

La troisième phase justifiée est celle du penalty concédé par Anderlecht sur la pelouse du KV Ostende pour une main de Marco Kana. L'arbitre avait alors sifflé penalty et adressé un carton jeune à Kana, sans que le VAR intervienne. "Les images ne montrent pas que l'arbitre fait une «erreur manifeste» et le VAR n'intervient ainsi pas à l’occasion de cette phase. Le Referee Department soutient cette décision de l'arbitre et l'absence d'intervention du VAR", conclut le département arbitral. Le penalty était donc valide ...