L'agent de Kevin De Bruyne demande à être libéré: "Il a toujours agi dans l'intérêt de son client"

Toujours retenu par les autorités fédérales, Patrick De Koster espère être rapidement libéré et apportera sa collaboration aux enquêteurs.

Placé sous mandat d'arrêt vendredi dernier, Patrick De Koster et ses avocats ont demandé sa libération. L'enquête qui a mené à son arrestation provient d'une plainte de Kevin De Bruyne, qui date de 2019, et qui concernerait, selon Het Nieuwsblad, des commissions touchées par l'agent de joueur en 2013 et 2014.

Pour ses avocats, Patrick De Koster n'a rien à se reprocher. "Il a toujours tout fait dans l'intérêt de son client. "Pour toutes les commissions, des factures ont été établies. Il y a peut-être des montants qui peuvent être sujet à discussions, mais certainement pas à hauteur des sommes évoquées."