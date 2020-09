Mehdi Bayat satisfait, mais pessimiste: "Devant nos supporters pour l'Europa League? Peu probable"

Le Sporting de Charleroi est désormais fixé: l'aventure européenne des Zèbres commencera contre le Partizan Belgrade ou le FC Sfîntul Gheorghe.

Une rencontre du troisième tour préliminaire d'Europa League qui aura lieu le 24 septembre. Et, la principale nouvelle du jour, c'est que Charleroi aura l'honneur de recevoir son futur adversaire au Mambourg.

Pour le plus grand bonheur du club carolo. "C'était l'un des souhaits du club et du staff", confirme Mehdi Bayat. "On sait qu'on aura des matchs importants avant et après cette rencontre d'Europa League. Un voyage c'est de la fatigue en plus et donc, on est content de pouvoir jouer cette rencontre à domicile", ajoute l'Administrateur Délégué carolo.

"Avec du public dans les gradins? Je ne le pense pas"

Avec des supporters dans les gradins pour pousser les Zèbres? Sur ce sujet-là, Mehdi Bayat se montre plus sceptique. "Je ne le pense pas. L'UEFA organise un test lors de la Supercoupe, le 24 septembre, avec du public, et je pense que c'est cette rencontre qui servira de point de départ pour avoir à nouveau du public dans les autres compétitions européennes."

Les Zèbres devront donc sans doute au moins franchir un tour pour espérer fêter leur retour sur la scène européenne en compagnie de leurs supporters.