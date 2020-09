L'Italie veut continuer son parcours sans-faute

Depuis la grosse déception de la Coupe du Monde russe, l'Italie s'est refait une santé.

Grande absente de la dernière Coupe du Monde en Russie, la sélection italienne retrouve des couleurs depuis sa prise en main par Roberto Mancini. L’ancien coach de City a totalement relancé la Squadra Azzurra en misant sur la jeunesse des Barella, Zaniolo et l’expérience des Chiellini-Bonucci. Les Italiens ont réalisé un parcours sans faute lors des éliminatoires pour le prochain Euro. Le bilan des partenaires de Bonucci est excellent avec 10 victoires en autant de matchs, 37 buts inscrits pour seulement 4 encaissés. Le Parisien Marco Verratti s’est installé au milieu de terrain de cette sélection mais sera absent pour ce duel. Les deux formations se retrouvent puisqu’elles étaient dans le même groupe de qualification pour l’Euro. Les Italiens s’étaient imposés lors des deux rencontres, 2-1 en Italie et 3-0 en Bosnie.

Troisième de son groupe, derrière l’Italie et la Finlande, la Bosnie a manqué l’occasion de se qualifier directement pour le prochain Euro. Les Bosniaques ont toujours la possibilité d’atteindre cet objectif lors des barrages de rattrapage. Les partenaires de Begovic doivent s’imposer face à l’Irlande du Nord et affronteront ensuite le vainqueur du match entre la Slovaquie et l’Irlande. La sélection de Dusan Bajevic semble sur le déclin avec en plus un Pjanic absent pour ce match.

Encore une fois, l’Italie devrait confirmer sa bonne forme actuelle et s’imposer tranquillement face à la Bosnie. La cote de 1.37, finalement pas alléchante, est là pour en témoigner. Notre tips: allez sur BETFIRST et recherchez les cotes des buteurs dans ce match. La cote de Immobile est de 1.74. C'ets presque donné pour le Soulier d'Or européen.