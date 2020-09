De la maturité, de l'efficacité, un effectif déjà rodé... mais pas d'euphorie à Charleroi!

C'est le premier refrain de l'été en Pro League: le Sporting de Charleroi carbure et caracole en tête après quatre journées de championnat. Mais, comme leur coach, les Zèbres refusent de s'enflammer. Sans doute à raison, tant la saison est encore longue...

Quatre victoires, trois clean sheets, sept buts inscrits, un seul but encaissé: les chiffres feraient pâlir n'importe quel candidat au titre. Sur la lancée de son super exercice 2019-2020, le Sporting de Charleroi a démarré pied au plancher sa "saison de la confirmation'.

"Objectif top 4"

Et personne n'a, jusqu'ici, pu suivre le rythme imposé par les Zèbres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va "commencer à rêver" au Mambourg. Karim Belhocine était, d'ailleurs, le premier à tempérer l'enthousiasme, dimanche dernier, après la victoire contre l'Antwerp. "On est en tête, c'est très bien, mais on n'a que 12 points, on n'est encore nulle part."

Il reste en effet 30 rencontres à jouer en phase classique et le chemin d'une éventuelle qualification aux playoffs 1 est encore long. Car, le capitaine du navire noir et blanc confirme, le top 4, c'est l'ambition de Charleroi. "Le titre? Non, non, on ne parle pas de ça, sourit-il, l'objectif c'est d'aller chercher les playoffs 1 et on devra continuer sur notre lancée après la trêve."

"Ne pas s'enflammer"

Parce que Dorien Dessoleil est plutôt du genre à avancer pas à pas, sans forcément se projeter. "On ne doit pas s'enflammer, on doit garder les pieds sur terre", insiste-t-il. "Il faut prendre match par match, comme on le fait à Charleroi depuis des années, parce que ce n'est qu'avec cette philosophie qu'on pourra avancer."

Charleroi ne boude toutefois pas son plaisir. "On a fait 12 sur 12, on aborde la trêve en tête, c'est génial", confirme le défenseur central. Mais Dorian Desolleil pense aussi déjà à la suite du programme: "On doit maintenant profiter de la trêve internationale pour récupérer, faire le plein de fraîcheur et se préparer, histoire d'aborder le prochain match à 100%."

Les Zèbres ont déjà gravé le prochain rendez-vous dans leurs agendas,:ce sera le 13 septembre, à Zulte Waregem, sur la pelouse d'un Stade Arc-en-Ciel qui ne leur a pas souvent réussi ces dernières années. Le moment idéal pour vaincre le signe indien?