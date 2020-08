Des buts, une clean sheet et 12 sur 12 pour Charleroi: "L'Antwerp nous a posé des problèmes, mais on a su répondre"

Mission accomplie pour le Sporting de Charleroi qui aborde la trêve avec un bilan parfait et en tête du championnat. Même si le classement "est anecdotique", pour le coach du Sporting.

Ce qui compte dans l’esprit de Karim Belhocine c’est qu’il a vu un bon match de ses hommes. "On a joué une équipe bien en place et qui, même à dix contre onze, nous a posé des problèmes. Mais on a su répondre et s’adapter au défi qu’ils nous proposaient", explique-t-il.

Charleroi a d’ailleurs rapidement eu le contrôle du jeu et du match. "On connaissait les qualités de l’Antwerp, mais on a su les contrer et on s’est créé beaucoup d’occasions."

Aucune raison de s'enflammer: "La tête c'est bien, mais on n'a que 12 points"

Même s’il a fallu du temps aux Zèbres pour se mettre définitivement à l’abri. "On n’a pas réussi à tuer le match et c’est quelque chose qu’on devra améliorer. Et dans le contenu, il y a aussi des choses qui sont perfectibles, mais, je le répète, c'était un très bon match, estime Karim Belhocine.

Et le bilan est là pour le Sporting, qui caracole en tête avec quatre victoires en autant de matchs: "La tête, c’est une source de motivation avant et pendant le match, mais après, et à ce moment-ci de la saison, ça reste assez anecdotique. On a gagné nos quatre matchs, mais on n’a que 12 points et on sait qu’il va falloir continuer à travailler et à s’améliorer, pour préparer les matchs qui arrivent après la trêve."