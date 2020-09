Kevin De Bruyne et Michy Batshuayi rejoignent le groupe, un Diable Rouge s'en va!

Après avoir assisté à la naissance de sa fille Suri samedi, Kevin De Bruyne a pris la direction de Tubize pour rejoindre les Diables Rouges et préparer la rencontre de mardi contre l'Islande. Et petite surprise: Michy Batshuayi est lui aussi de retour avec l'équipe nationale.

Roberto Martinez sera en revanche privé des services de Yannick Carrasco qui a quitté le groupe. "Pas pour des raisons médicales, mais en accord avec son club", précise la Fédération, dans un communiqué.

UPDATE: @DeBruyneKev & @mbatshuayi joined the group this morning. @CarrascoY21 left the team #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/tyoyG1gClU