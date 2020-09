Roland Duchâtelet critique notre football:"Ces décisions idiotes résument la Pro League"

Roland Duchâtelet n'est plus actif dans le football belge, mais cela ne l'empêche pas d'avoir son avis sur ce qui peut se passer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très content.

Roland Duchâtelet s'est exprimé ce lundi, dans De Morgen, à propos de la Pro League et des dernières discussions concernant le format de la compétition. Il revient sur la période de chaos qui a entouré notre football durant la crise du Coronavirus.

"Ce spectacle et ces décisions idiotes résument bien notre Pro League. Une lutte de pouvoir, chacun regarde ses propres intérêts et pas ceux du public et des supporters. Les clubs menacent, d'autres décident, tout cela est vraiment joli-joli."

L'ancien Président du Standard et de STVV va encore plus loin: "En créant ce conseil d'administration indépendant, les clubs peuvent décider eux-mêmes sans le moindre contrôle. Dans les plus grands pays du football, les ligues sont dirigées par des personnes indépendantes, et qui n'ont aucun lien avec un club. Il y existe surtout des règles en place pour protéger le football dans sa globalité, pas les clubs".