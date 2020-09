Thibaut Courtois va se rapprocher de son idole

Rentré à Madrid, le gardien des Diables Rouges a communiqué... à propos d'un changement important pour lui au Real Madrid.

Thibaut Courtois va disputer pour la première fois une saison avec le numéro 1. Sur son site personnel, le gardien de but a parlé de cette décision et il en profite pour rendre hommage à son idole.

"Lorsque le Real m'a demandé de jouer avec le numéro 1, ce fut un honneur. Ce numéro est digne de confiance et arrive après une superbe saison avce un titre. Cela me motive encore plus pour la saison qui arrive."

"Beaucoup de personnes ont été étonnées de voir que je n'ai jamais joué avec le numéro 1, à part chez les Diables Rouges. J'ai toujours eu de bonnes prestations avec le 13, mais ce numéro 1 reste symbolique. Je marche maintenant dans les traces d'Iker Casillas, Ricardo Zamora, Bodo illgner et Francisco Buyo."

Mais c'est surtout le nom de Casillas qui résonne dans la tête de l'ancien gardien de Chelsea: "Il a été une vraie inspiration pour moi. Il restera pour moi à jamais le numéro 1. Avec ce maillot il a remporté des Ligues des Champions et a battu des records. J'espère aussi avoir de beaux moments avec ce maillot et rendre les supporters du Real heureux".