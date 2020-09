Un ancien gardien d'Anderlecht testé positif au coronavirus

Alors que Lisbonne est durement touché par l'épidémie de covid-19, le portier de Benfica, et ancien gardien d'Anderlecht, Mile Svilar, aurait été atteint par le virus.

Quelques mois après la fin du final 8 en Ligue des Champions, la ville hôte, Lisbonne, est touchée de plein fouet par l'épidémie de covid-19. Pour preuve, le Sporting a même été contraint d'annuler son match amical du soir prévu face au Napoli après avoir décelé trois cas de contamination au sein de son effectif.

Évoluant au sein de la capitale portugaise depuis 2017 après son départ d'Anderlecht, Mile Svilar n'aurait pas été épargné par le coronavirus non plus. En effet, d'après les informations de Het Laatste Nieuws, le gardien de but de 21 ans aurait contracté le virus lors de son retour au Portugal après le rassemblement des Diablotins la semaine dernière.

C'est la raison pour laquelle le portier des espoirs belges n'aurait pas été convoqué dans le groupe par Jorge Jesus pour prendre part à la rencontre face au PAOK Salonique. Les Aigles doivent rencontrer le club grec dans le cadre du troisième tour préliminaire de qualification pour l'Europa League ce mardi.