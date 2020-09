Un club amateur inscrit déjà le but de la saison en Croky Cup

Face à Winkel Sport, l'attaquant de l'Eendracht Alost, Ignazio Cocchiere, a sans doute déjà inscrit le but de la saison en Coupe de Belgique.

Le troisième tour de Croky Cup s'est disputé hier après-midi entre plusieurs clubs belges issus du monde amateur. Parmi les rencontres au programme, l'Eendracht Alost et Winkel Sport se sont affrontés à partir de 16h. Une opposition qui s'est soldée par un score de 3 buts à 1 pour les locaux et qui a sans doute déjà donné lieu à l'un des plus beaux buts de la saison.

En effet, en fin de match, l'attaquant italien de 32 ans, Ignazio Cocchiere, a inscrit le troisième but de la rencontre d'un splendide retourné accrobatique, permettant ainsi à son équipe de faire le break, puis de l'emporter. Un but spectactulaire que le club de seconde division amateur n'a pas manqué de mettre en avant via sa chaîne YouTube.