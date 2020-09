Genk accueille son nouveau renfort: "M'adapter rapidement et marquer des buts"

Genk n'a pas encore annoncé le nom de son nouveau coach mais les Limbourgeois accueillent un renfort au milieu de terrain.

Le Racing Genk s'est séparé de son entraîneur mais a fait signer Bastien Toma du FC Sion. Le Suisse aura les clés du jeu dans les prochaines semaines et s'est exprimé sur le site officiel du club.

"Je suis un milieu de terrain polyvalent. Je peux jouer en tant que 6, en 8 ou même en 10', explique le Suisse. "J'aime créer des occasions, je suis un vrai box-to-box".

C'est donc la première aventure hors de ses frontières: "Je suis heureux d'avoir signé au KRC Genk. Ce club a toujours eu des joueurs talentueurx. Je suis encore jeune et je dois encore beaucoup apprendre. Je suis ici pour grandir et c'est un club idéal pour moi".

Toma devra avoir un impact sur le jeu de Genk le plus vite possible: "Je vais tenter de m'adapter rapidement. J'aime créer, et tout ce que je veux, c'est donner des passes décisives et marquer des buts".