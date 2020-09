Le capitaine d'Hambourg paie cher une altercation avec un supporter

Toni Leistner, capitaine du Hambourg SV, a pété les plombs lors du match de Coupe d'Allemagne de ses couleurs face au Dynamo Dresde. Monté en tribunes pour se battre avec un supporter, il a été lourdement suspendu.

Toni Leistner (30 ans) n'avait pas supporté les insultes d'un supporter du Dynamo Dresde et était monté en tribunes à la fin du match pour régler ses comptes. Le capitaine d'Hambourg (et par ailleurs ex-joueur de Dresde) regrettera son emportement : il a été condamné ce vendredi à 8000 euros d'amende et, surtout, à 5 journées de suspension.