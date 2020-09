Le Cercle retrouve le goût de la victoire, Ike Ugbo décisif, mauvaise dynamique pour STVV

Opposé à STVV, le Cercle de Bruges, dominateur durant la majeur partie de la rencontre, s'est nettement imposé face à son adversaire du soir.

Ce soir, la sixième journée de Pro League s'est achevée avec une rencontre opposant le Cercle de Bruges à Saint-Trond qui s'est déroulée à partir de 20h45. En cinq journées, les Groen-Zwart comptaient deux victoires et trois défaites jusqu'à présent tandis que STVV n'avait gagné qu'une fois, perdu deux et fait deux résultats nuls. Retour sur le match du jour.

Plus entreprenant en première période, la formation à la tunique verte à trouver la faille à deux reprises. Une fois par l'intermédiaire de Dino Hotic (25ème) puis une deuxième fois, quelques minutes plus tard, grâce à un penalty transformé par Ike Ugbo (31ème). Le jeune attaquant prêté par Chelsea a donc inscrit son deuxième but de la saison, en quatre matchs joués.

En seconde période, les deux équipes se sont neutralisées. Même s'ils sont parvenus à reprendre le contrôle du ballon, les Canaris n'ont pas réussi à trouver la faille (1 seul tir cadré). Mais finalement, dans le temps additionnel, Vitinho est venu corser l'addition (90ème + 1). Score final : 3-0 (pour le Cercle).

90+1' [3-0] GOAAAAAAAL! Invaller Vitinho scoort de derde van de avond en beslist de wedstrijd helemaal! #levecercle #cerstv pic.twitter.com/phugKQF2d4 — Cercle Brugge (@cercleofficial) September 21, 2020

Grâce à ce troisième succès, le Cercle grimpe à la septième place du classement, avec une longueur de retard sur Courtrai et deux d'avance sur Ostende. Les hommes de Kevin Muscat, quant à eux, n'ont plus gagné depuis la deuxième journée et occupent désormais la quinzième place, avec seulement un point d'avance sur la zone rouge.